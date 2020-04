Nach zahlreichen österreichischen Meistertiteln im Juniorenbereich und Landesmeistertiteln in der Allgemeinen Klasse beendet Julia Grabowski aus Parndorf ihrer Karriere.

Die Athletin der Schwimm Union Neusiedl am See (SUNS) will ihrem Verein aber erhalten bleiben: „Ich wollte eigentlich hobbymäßig weiterschwimmen und Schwimmkurse für meinen Verein machen — aber da das Hallenbad zugesperrt hat, wurde mir diese Möglichkeit genommen.“ Wann die Kurse wieder starten können, ist noch nicht absehbar. In nächster Zeit will sie sich daher auf ihren schulischen Erfolg konzentrieren, dieser habe nun Vorrang.

Als Grund für das Karriereende nennt sie mangelnde Motivation und Freude am (Wett-)

Schwimmen. „Ich habe eben die Lust verloren, da mein Südstadt-Trainer und ich uns nicht gut verstanden haben, weil wir nicht miteinander konnten“, erklärt das Neusiedler Schwimm-Ass. So sei es von beiden Seiten zu der Entscheidung gekommen, dass es „besser wäre, wenn ich es jetzt beende“, begründet die 15-Jährige ihr Karriereende.

Schulwechsel nach Karriereende nötig

Vor allem in den Brust-Bewerben durfte Grabowski zahlreiche Erfolge feiern. Zuletzt war sie im Jänner von Landesrätin Daniela Winkler unter anderem für den österreichischen Meistertitel in ihrer Paradedisziplin, 100 Meter Brust, ausgezeichnet. Erst im Dezember stellte sie bei den Österreichischen Kurzbahnmeisterschaften in Graz über dieselbe Distanz mit 1:12,78 eine neue persönliche Bestzeit auf.

Seit September trainierte die zwei Jahre jüngere Schwester von Lena Grabowski im Bundesleistungszentrum Südstadt. Da sie vom Leistungsport zurückgetreten ist, musste sie auch die Liese-Prokop-Privatschule verlassen und kehrte zur HAK Neusiedl zurück.