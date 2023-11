Erfolgreiche EM für Kickboxer Thomas Zsalacz

Vor kurzem fand die Europameisterschaft im Kickboxen in Triest (Italien) statt. Dabei zeigte Thomas Zsalacz, was in ihm steckt. Der Kickboxer des Kickboxleistungszentrums Burgenland (Pamhagen-Potzneusiedl) holte fünf Medaillen. Neben einer Bronzenen und drei Silbernen wurde der Athlet auch Europameister im Semikontakt (Pointfight, Gewichtsklasse: Light Middle Weight). „Ich möchte mich bei meinem Coach Nikita Müller aus der Steiermark bedanken“, freute sich der Athlet. Seine Trainerin sollte ebenso sehr erfolgreich sein und holte sich gleich vier EM-Titel.