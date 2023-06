135 Athleten gaben Vollgas

Am 24. und 25. Juni fand in der Location „Die Sportstätte“ in Frauenkirchen die Österreichische Meisterschaft im Kraftdreikampf statt, die die größte nationale Veranstaltung für die diversen Altersklassen darstellt. Über 135 Starter umfasste das Athletenfeld und es traten Athletinnen und Athleten aus ganz Österreich an.

Die Sportstätte war wieder ein würdiger Austragungsort und gemeinsam mit dem Österreichischen Verband für Kraftdreikampf (ÖVK) konnte ein reibungsloser Ablauf des Wettkampfes gesichert werden. Der Obmann des Co-Veranstalters „East End Barbell Club“ und Präsident des burgenländischen Verbandes sowie ÖVK-Vorstand, Markus Steiner: „Ein anstrengendes, aber erfolgreiches Wochenende liegt hinter uns. Unser Ziel, einen tollen Wettkampf für die Athleten und Zuschauer zu bieten, ist wieder aufgegangen und vielleicht haben wir den einen oder anderen Interessierten für den Kraftsport motivieren können.“

Im Kraftdreikampf müssen die Athleten ein Totalgewicht aus jeweils drei Versuchen von Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben erzielen. Für die burgenländischen Athletinnen und Athleten gab es in den diversen Altersklassen einige Erfolge, sei es persönliche Rekorde oder auch Top-Platzierungen und Medaillen (Zweimal Gold, dreimal Silber, zweimal Bronze).

Aus Neusiedler Bezirks-Sicht waren die Erfolge des „East End Barbell Clubs“ mit Elisabeth Schmid (Gold), Markus Steiner und Nikolaos Scharf (beide Silber) sowie Blessing Catena und Christoph Kornfehl (beide Bronze) besonders erfreulich. Die Eisenstädter Athleten vom Tschak Prack Powerlifting trumpften ebenso auf. Dietmar Hackstock holte Gold, Jakob Freitag die Silberne.