Binder knackte Kreuzheben-Rekord

Am Wochenende kam es in der Sportstätte in Frauenkirchen zum Tag des Kraftsports und zur Generalprobe der Powerlifting-Athleten der Österreichischen Special Olympics für die Olympiade in Berlin.

Am Samstag fand die Burgenländische Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf statt, die nicht nur unzählige burgenländische Rekorde hervorbrachte, sondern bei der auch für einen Österreichischen Rekord im Kreuzheben gesorgt wurde. Denn Dominik Binder aus Eisenstadt schaffte unglaubliche 355 Kilogramm.

Der Nachmittag wurde dann mit einer internen Vereinsmeisterschaft abgerundet, wo Neulinge erstmals Wettkampfluft schnuppern konnten.

Am Sonntag fand schließlich die Generalprobe unter Wettkampfbedingungen für die Powerlifting-Athleten aus Österreich statt. Top vorbereitet vom burgenländischen Landesverbandstrainer Markus Steiner und mit ausgezeichneten Kraftwerten, werden die Athleten sehr motiviert im Juni an den Start gehen. „Alles in allem ein erfolgreiches Wochenende für den Kraftsport im Burgenland“, freute sich Steiner.