Kraftakt im Seewinkel

Werbung

Einmal mehr wurden in Frauenkirchen die stärksten Männer und Frauen des Burgenlands ermittelt. Den Gesamtsieg in den Bewerben Bankdrücken, Kniebeugen und Kreuzheben sicherten sich Victoria Moser und Dominik Binder vom Eisenstädter Verein Tschak Prack Powerlifting. Zweite wurden Vincent Moser und Lena Philipp. Den dritten Platz belegten Matthias Hillinger und Elisabeth Schmid vom East End Barbell Club aus Frauenkirchen. Bereits im Juni findet in der „Sportstätte“ der nächste Bewerb statt. Dann gastieren im Rahmen der Österreichischen Meisterschaften die massivsten Kraftpakete Österreichs im Seewinkel.