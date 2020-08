Eine endgültige Entscheidung steht zwar noch aus und einige Fragen müssen noch geklärt werden, die Pläne liegen aber bereits in der Schublade: Die Neusiedl Storks liebäugeln mit einem Comeback in der Landesliga.

„Der Plan ist definitiv da“, so Obmann Christoph Kraus. Probleme bereitet den Storks ein Loch in der Altersstruktur: Die alte Garde ist mit privaten und beruflichen Verpflichtungen „nicht mehr heiß darauf, am Wochenende zwei Stunden auf ein Match ins Südburgenland zu fahren.“ Im Nachwuchsbereich ist man in Neusiedl zwar mittlerweile wieder stark aufgestellt — dank einer Kooperation mit den BBC Nord Dragonz zukünftig sogar noch stärker — in der Altersgruppe zwischen 15 und 30 Jahren klafft aber eine Lücke.

Von den etwa 75 Mitgliedern sind der Großteil Kinder und Jugendliche oder Routiniers. Gerade für die älteren Störche war die Hobby-Liga mit Turniermodus die verträglichere Spielklasse, die Ambitionen beim Verein sind aber höher. So spielt man seit Jahren bereits mit dem Gedanken sich mit ein paar Legionären zu verstärken, auch dank guter Beziehungen in die Slowakei. Die Storks sitzen nun quasi zwischen den Stühlen, alle Zeichen stehen aber auf ein Comeback in der Landesliga. „Ich glaub es erst, wenn es so weit ist“, bleibt Kraus zurückhaltend.

Ein großes Starterfeld scheint wieder möglich

Auch beim Burgenländischen Basketballverband (BBV) nimmt man die Comeback-Pläne mit Freude auf: „Bis September haben die Vereine Zeit, ihre Mannschaften bis abwärts zur U14 für den Liga-Betrieb zu melden. Derzeit sieht es so aus, als würde Neusiedl zurück in die Landesliga kommen“, erklärt BBV-Vize-Präsident Roland Knor. Eine stärkere Beteiligung an der Landesliga wäre natürlich auch für den Verband begrüßenswert. Fix in der höchsten Spielklasse des Landes starten die BBC Nord Dragonz, die UBC Eisenstadt Warriors, die Mattersburg Rocks und voraussichtlich wieder Güssing/Jennersdorf und Oberwart.

Die Spielmodi stehen erst fest, wenn die Meldungen fixiert sind. Im Schülerbereich haben die Vereine länger Zeit ihre Teams zu melden, „dort wird meistens erst nach Schulbeginn absehbar, auf wie viele Spieler man zurückgreifen kann.“

Da die Landesliga nicht zum Spitzensport zählt, müssen dort keine Covid-Präventionskonzepte ausgearbeitet werden, solange die Zuschauerzahl von 200 Leuten nicht überschritten wird.