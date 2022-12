Wallerns Jiu Jitsu-Kämpfer bei Heim-Titelkämpfen vergoldet

Werbung

Am Samstag veranstaltete der Jiu Jitsu Club „Vila Vita Pannonia“ Wallern im Auftrag des Jiu Jitsu Landesverbandes Burgenland die Burgenländischen Jiu Jitsu-Landesmeisterschaften. Es wurde im Duo-, Fighting- und Ne Waza-System gekämpft. Die Wettkämpfe fanden im Turnsaal der Volksschule Wallern statt.

Insgesamt kämpften rund 60 Jiu Jitsu-Sportler aus fünf Vereinen in den verschiedenen Klassen um die Titel. Landespräsident Hannes Ganster war mit den gezeigten Leistungen der Nachwuchskämpferinnen und -kämpfer sehr zufrieden und hofft auf eine kontinuierliche Steigerung für die Zukunft.

In der Allgemeinen Klasse konnte sich im Ne Waza Alexander Bauer vom Verein Jiu Jitsu Shin Halbturn behaupten. Bauer gewann ebenfalls im Fighting U21 unter 77 Kilogramm.

In der Kategorie Fighting unter 69 Kilogramm ist Lukas Bauer, ebenfalls vom Halbturner Verein, Landesmeister. In der Klasse Fighting unter 70 Kilogramm behauptete sich die amtierende U21-Weltmeisterin, Lisa Fuhrmann, als burgenländische Landesmeisterin in dieser Kategorie.