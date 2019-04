Der Laufclub Parndorf lädt am 6. Mai wieder zum Duathlon in die Kart-Speedworld in Pachfurth. Den Start machen um 14.30 Uhr die Kids E (Jahrgang 2012/2013), zuerst werden 300 Meter gelaufen, dann 1.100 Meter mit dem Rad gefahren, dann wieder 150 Meter gelaufen. Um 14.50, 15.15, und 16 Uhr folgen die weiteren Kids-Bewerbe.

Die ältesten Kids (Jahrgang 2006/2007) laufen dabei zuerst 2000 Meter, dann geht es über 7.700 Meter aufs Rad und dann folgt ein Kilometer zu Fuß. Ab 17.15 Uhr geht es mit dem Supersprint der Herren los, um 18.15 folgen die Damen.

Beim Supersprint müssen zuerst drei Kilometer gelaufen werden, dann 11 Kilometer mit dem Rad absolviert werden und schließlich geht es über 1500 Meter im Laufschritt ins Ziel. Gewertet wird dabei in fünf Klassen: Schüler A, Jugend-Junioren, U23 - Elite 39, Masters 40 - 49 und Masters 50+, jeweils die drei Klassenbesten erhalten einen Pokal.

Für die drei schnellsten Damen und Herren des Tages gibt es zudem ein Preisgeld, für den Streckenrekord ist sogar eine zusätzliche Prämie von 100 Euro ausgeschrieben.