BTV-Präsident auf Abwegen

Wer Günter Kurz kennt, weiß, wie häufig und ehrgeizig der Hotelier und BTV-Boss der gelben Filzkugel nachjagt. In den vergangenen sechs Monaten musste der Schläger allerdings öfter den Laufschuhen weichen. Denn „Shorty“ hatte ein neues Ziel definiert. Auf Mallorca sollte der Halbmarathon absolviert werden. Den Anstoß gab Sohn Rudolf, der gemeinsam mit Freundin Reagan Walker die Marathondistanz auf der Ferieninsel bestreiten wollte. Vater Günter sollte – weil man sich aufgrund der räumlichen Distanz (Anm.: Rudolf arbeitet in Frankfurt) nicht so oft sieht – als Besucher anreisen. „Nur zusehen ist aber nicht mein Ding“, erzählt Günter Kurz. Schnell war die Idee geboren, ebenfalls anzutreten. Ab Mai ging es daher mit dem Training los. Vom Sohnemann wurde Kurz mit dem notwendigen Equipement samt Trainingsplan ausgestattet. Dieser wurde diszipliniert abgearbeitet. „Im gesamten Zeitraum von rund einem halben Jahr konnte ich nur zwei Einheiten aus beruflichen Gründen nicht einhalten“, erzählt der BTV-Boss.

Viele Läufe in den Morgenstunden

Fast täglich ging es daher in den frühen Morgenstunden über einen Güterweg Richtung Steinberg, Dörfl oder Piringsdorf. „Zu Beginn taten schon neun Kilometer richtig weh“, schildert Kurz. „Doch dann wurden die Kilometer von Woche zu Woche mehr und die Zeiten immer besser. Zwei Wochen vor dem Rennen war ich bei 19 Kilometern. Da wusste ich, dass ich es auf Mallorca schaffen kann.“

Kinder als Pacemaker für die gesteckten Ziele

Mit einem guten Gefühl ging es daher zum „Familientreffen“ nach Mallorca. Der Regen verzögerte zwar den geplanten Start um eine Stunde, doch dann ging es mit 7.000 weiteren Teilnehmern für Reagan, Rudolf und Günter auf die Strecke. „Ich habe 18 Kilometer lang nur versucht an Rudolf und Reagan dranzubleiben. Danach gingen sie auf die zweite Runde und ich musste die drei Kilometer ins Ziel alleine bewältigen“, so Kurz. Der Blick auf die Uhr gab aber noch einmal einen mentalen Schub. Die persönliche Zielsetzung, das Rennen unter zwei Stunden zu beenden, war in Reichweite. „Ich habe alles, was ich hatte, noch einmal mobilisiert, sicher noch zehn Läufer überholt“, schildert „Shorty“ seinen Zieleinlauf. Als dann auf der Anzeigetafel eine Zeit von 1:55:53 Stunden aufleuchtete, war das Glück perfekt.

Pläne für 2024 wurden schon geschmiedet

Auch die Regenerationsphase nach dem Rennen war laut dem BTV-Präsi eine kurze, daher ging es gemeinsam mit Gattin Ella an den Rand der Strecke um Reagan und Rudolf bei ihrem Marathon zu unterstützen. Beide mussten kurz vor Rennende noch einen heftigen Regenschauer über sich ergehen lassen, ehe sie die Ziellinie überquerten. Auch diese Umstände konnten das „einzigartige Lauferlebnis“ nicht schmälern. Daher gibt es auch schon Pläne für das Jahr 2024. Am 5. Oktober soll der Blaufränkisch Marathon in Deutschkreutz in Angriff genommen werden. Dann will Günter Kurz schon über die 42,195 Kilometer im Einsatz sein. „Das ist natürlich noch einmal eine ganz andere Herausforderung“, weiß Kurz. „Mit einem guten Plan und viel Disziplin ist auch das zu schaffen.“

Reagan, Rudolf und Günter (v.l.) bestritten 18 Kilometer beim Palma de Mallorca Marathon gemeinsam. Foto: zVg