Geglückter Martinilauf in Frauenkirchen

Seit 1993 gibt es den Lauf in Frauenkirchen der aufgrund seiner zeitnahen Austragung zum Landesfeiertag als „Martinilauf“ bezeichnet wird. Und auch heuer fand die inzwischen traditionelle Sportveranstaltung wieder statt. Am Freitag standen 1.029 Schülerinnen und Schüler aus allen Mittelschulen und beinahe allen Volksschulen des Neusiedler Bezirks in den Startlöchern. Zum ersten Mal stellten sich Kinder der Allgemeinen Sonderschulen Eisenstadt und Frauenkirchen dieser sportlichen Herausforderung.

Der Bewerb ist altersgerecht ausgerichtet und wird in unterschiedlichen Distanzen – von 300 bis 1.200 Metern – ausgetragen. Die Kinder und Organisatoren ließen sich ihre Laune von den verregneten Wetterverhältnissen nicht verderben und brachten die unterschiedlichen Distanzen erfolgreich hinter sich.

Unterstützt wurden die Veranstalter von der Gemeinde Frauenkirchen und dem ortsansässigen Sportverein. Schul- und Bildungslandesrätin Daniela Winkler wies im Rahmen der Eröffnung auf den Stellenwert des Sportes in den Schulen hin: „Sport ist vielseitig und es überwiegen die positiven Auswirkungen, die Sporttreibende erfahren. Es ist wichtig, dass wir diese Einstellung über die Schule hinaus in die Familien und in die Freizeitgestaltung bringen.“