In 48 Stunden 283 Kilometer geknackt

Am Wochenende fanden die Ultralauftage in Gols statt. Jahr für Jahr legt sich der „Lauftreff Gols“ ins Zeug, um dieses aufwendige Event auf die Beine zu stellen. Austragungsort ist traditionell das Volksfestgelände in Gols, wo sich die Laufstrecke gleich neben den Rast- und Schlafmöglichkeiten für die Läufer befindet.

Das Herzstück der Ultralauftage war der 48-Stunden-Lauf, der am Freitag startete und sodann am Sonntag Vormittag sein großes Finale hatte. Am Samstag wurde zudem der 6-Stunden-Lauf durchgeführt. Magdalena Hafner vom Lauftreff Gols zog ein positives Resümee: „Es hat alles gepasst. Die Läufer waren pflegeleicht, wir waren zufrieden.“ Gemeinsam mit einem 15-köpfigen Team war Hafner Vollgas im Einsatz. Die Vorbereitungen am Volksfestgelände starteten bereits am Dienstag, damit das Rennen am Freitag starten konnte. „Ein Dankeschön an dieser Stelle an die NMS Gols und die Gemeinde, die uns die Schlafmöglichkeiten für die Läufer zur Verfügung gestellt haben“, so Hafner. Judith Reiner verpasste

Gesamtsieg nur knappZum Sportlichen: Es gab fast eine kleine Sensation. Denn erstmals stand eine Frau ganz knapp vor dem Gesamtsieg. Die aus St. Andrä stammende Wienerin Judith Regner schaffte in 48 Stunden 281,008 Kilometer und damit nur knapp 2,8 Kilometer weniger als der Sieger Andy Berninger.

Beim 6-Stunden-Lauf waren mehrere heimische Athleten am Start. Der beste unter ihnen war Frauenkirchens Hoadläufer Hannes Schmid, der mit 53,622 Kilometer Platz drei holte.