Für alle laufbegeisterten Leute, es geht wieder los – ein Bewerb mit viel Tradition und Beliebtheit steht in den Startlöchern. Am 14. April wird der Leuchtturmlauf in Podersdorf bereits zum zwölften Mal über die Bühne gehen. Das Event wird wieder vom Austrian Triathlon Verein organisiert und veranstaltet. Auch heuer wartet man in Podersdorf wieder mit einigen Attraktionen für die Läuferinnen und Läufer auf. Die Streckenlängen werden wie folgt sein: Beim Hauptlauf (Start 10.30 Uhr) kann man wieder aus drei Streckenlängen – 3,3, 6,6 oder 10 Kilometer – wählen.

Neben dem Hauptlauf wird es auch noch einen Kinder-Knirpsenlauf und einen Juniorenlauf geben (Start 9 Uhr). Für die Zeitnehmung ist heuer kein Chip notwendig, dieser ist wieder in der Startnummer enthalten. Wichtig ist auch, dass beim Leuchtturmlauf jede/jeder starten kann und teilnehmeberechtigt ist – auch ohne Vereinszugehörigkeit. Es wird für alle Teilnehmer wieder ein „Startsackerl“ geben. Anmelden kann man sich noch bis 12. April, 24 Uhr. Eine Nachnennung am Wettkampftag ist möglich.