Beim erstmals ausgetragenen Race around Niederösterreich (www.ran-bike.at ) waren auch die beiden LTC-Seewinkel-Athleten Ivett Nagy und Andreas Schuster als Zweierteam am Start. 600 Kilometer nonstop und 6000 Höhenmeter standen auf dem Programm.

Der Start war am Freitag in Weitra (Waldviertel) um 22 Uhr bei sehr kühlen Temperaturen. Während des Bewerbes konnten sich die Teilnehmer mit dem Fahren abwechseln – der eine trat in die Pedale, der andere konnte sich im Begleitfahrzeug ausruhen.

Das Wetter in den folgenden Stunden war eine große Herausforderung. Temperaturen teilweise knapp über dem Gefrierpunkt machten das Ultrarennen zu einer zusätzlichen mentalen Herausforderung.

Die zweite Hälfte des Rennens war mit vielen Höhenmetern gespickt, welche aber von den beiden LTC-Sportlern hervorragend bewältigt wurden. Mit einer Endzeit von 21 Stunden und 56 Minuten erreichten die beiden den ausgezeichneten sechsten Platz in der Zweier-Teamwertung und gewannen die Mixed-Wertung. Eine starke körperliche und mentale Leistung der beiden.