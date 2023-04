Starke Zeiten rund um den Leuchtturm

Werbung

Organisator Wolfgang Gisch war hellauf begeistert. Der 16. Leuchtturmlauf in Podersdorf am See war ein voller Erfolg. Mehr als 400 Läufer aller Altersklassen waren mit dabei. Besonders erfreut war Gisch über die vielen laufbegeisterten Kinder: „Mehr als 100 Kinder sind mitgelaufen.“

Der Podersdorfer Leuchtturmlauf ist der größte Lauf im Burgenland. Die besondere Streckenführung rund um den Leuchtturm und die Möglichkeit für Läufer, während des Laufes über die Länge der Strecke zu entscheiden, machen das Laufevent einzigartig.

Große Begeisterung herrschte auch unter den Zuschauern. Hunderte Fans waren gekommen, um die Sportler anzufeuern. Nicht zuletzt dem Publikum waren die unglaublichen Bestzeiten der Sieger zu verdanken, weiß Gisch. Bei den Herren war Johannes Heindl (Hoadläufer Frauenkirchen) der Bestplatzierte über 10 Kilometer (0:33:35,5 h) und holte sich hinter Davide Zanetti (0:32:01,2 h) den zweiten Platz. Bei den Frauen landete Andrea Hofstädter (LTC Seewinkel) als beste Heimische auf Platz zwei (0:44:00,4 h).