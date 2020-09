Zahlreiche Klubs - vor allem im burgenländischen Unterhaus - könnten seit dem 1. September Probleme mit dem Kader bekommen. Nach der Schließung der ungarischen Grenze dürfen einige Spieler nicht mehr nach Österreich zurückkehren oder müssen dann wieder in eine zweiwöchige Quarantäne mit Ausnahme der täglichen Pendler (30 Kilometer Grenzbereich), die in Österreich arbeiten. Ob ein angemeldeter Legionär als Pendler betrachtet werden kann, wird sich zeigen. Wenn ja, sollte sich nicht allzuviel am bisherigen Status quo ändern. Wenn nein, wird die Sache problematisch.

„Wir haben keine Legionäre im Kader, aber unser Masseur kann seit Dienstag nicht mehr kommen“, berichtet etwa Hornstein-Trainer Sebastian Reinprecht. Beim FC Großhöflein und FC Sankt Andrä betrifft es zwei Vereine aus der 2. Klasse Nord durchaus mehr. In Großhöflein wären die Spieler Benjamin Habi und Laszlo Gemes auch davon betroffen. „Das ist natürlich ein Problem für uns“, so Obmann Dragan Kunkic.

„Nimmt Einfluss auf die Meisterschaft“

Noch schlimmer ist die Situation beim FC Sankt Andrä (2. Klasse Nord). Mit Robert Horvath, Tibor Palla, Kornel Veller und Goalie Adam Bogdan sind gleich sämtliche Mannschaftsstützen von der Grenzschließung betroffen.

„Das würde einen großen Einfluss auf die Meisterschaft nehmen. Da sehe ich schon den BFV und die Politik gefordert, hier eine Lösung zu finden. Wenn die Legionäre nicht mehr kommen dürfen, dann haben wir ein gewaltiges Problem. Bogdan ist der einzige fitte Keeper, den ich habe. So wäre das kein sportlicher Wettkampf mehr“, klagt Sankt Andrä-Coach Heinz Fleischhacker. Patrik Veller wäre auch davon betroffen, wird nun aber wochenlang verletzungsbedingt fehlen. Palla wäre momentan der einzige Kicker, der aufgrund der Pendlerregelung kommen dürfte. „Wir werden das keinesfalls so hinnehmen. Wir leben in einer Ausnahmesituation. So wäre das nicht mehr fair und ein klarer Nachteil. Ich wäre sehr neugierig, wie laut der Aufschrei wäre, wenn die Slowakei die Grenzen dichtmachen würde“, so Fleischhacker.

Csida: „Wir sind schon etwas verzweifelt“

„Bei uns wäre das Trainerteam um Zoltan Fekete betroffen. Wir werden alles versuchen, dass er weiter trainieren kann. Er arbeitet in Österreich, daher hoffen wir auf eine Erlaubnis für ihn. Wir würden ihm auch eine Nächtigungsmöglichkeit anbieten, sollte er tatsächlich nicht ausreisen dürfen“, so Halbturns Sektionsleiter Werner Hoffmann.

„Wir sind gerade am Tüfteln, es würde uns natürlich besonders treffen. Wir hoffen es reichen Arbeitsbestätigungen. Man muss auch die Fairness des Wettbewerbs infrage stellen, wenn wir beispielsweise auf die Legionäre verzichten müssen, die Mannschaften mit slowakischen Legionären aber beispielsweise nicht. Ich glaube aber ohnehin nicht, dass wir im Oktober noch spielen, ich rechne mit einem weiteren Abbruch“, zeigt sich Podersdorf-Sektionsleiter Bernhard Altenburger nicht erfreut über die aktuelle Gesamtsituation.

Nicht ganz so schlimm sieht die Situation beim 1. Klasse Nord-Verein ASV Nickelsdorf aus. „Wir haben den Vorteil direkt an der Grenze zu sein, daher hoffen wir auf die 30 Kilometer-Grenze“, so Sektionsleiter Michael Liedl.

Vier ungarische Legionäre – Adam Szalai, Balazs Jaczko, Gabor Rigo und Tamas Pirka – beschäftigt der UFC Pamhagen. Logisch, bis zur Grenzstation sind es nur wenige Kilometer. Diese ist zwar weiterhin 24 Stunden offen, zwei negative Corona-Tests oder eine etwaige Arbeitsbestätigung werden die Kicker nur schwer vorweisen können. Ob und wer von den vier Spielern nach Österreich kommen kann, ist komplett unklar.

Schmidt: „Wir haben darauf hingewiesen“

Obmann Reinhard Csida ist dementsprechend entrüstet: „Ich habe versucht, den BFV zu kontaktieren. Doch da scheinen alle Leute verschollen zu sein. Wir sind schon etwas verzweifelt, was sich bis zum Wochenende ausgehen wird. Wir stehen da vor einer Herkules-Aufgabe.“ Auch Trainer Hans Thüringer ist ratlos: „Wenn die Spieler wenigstens zum Match kommen könnten, wäre das schon was. Aber ein, zwei Trainingseinheiten in den Beinen, das sollte man mindestens haben.“

Auch seitens des Burgenländischen Fußballverbandes (BFV) gibt man sich etwas bedrückt. „Wir können auch nur die Informationen weitergeben, die wir von den Behörden haben. Wir verstehen natürlich die Vereine, aber wir haben bei der Burgenland-Tour vor dem Sommer auf diese Problematik im Vorfeld hingewiesen. Trotzdem muss die Meisterschaft fortgesetzt werden. An einer Lösung der Reserve-Thematik wird hingegen noch gearbeitet“, berichtet BFV-Geschäftsstellenleiter Karl Schmidt.