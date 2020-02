Martina Hable-Jurkovic, Edmund Hutterer und Laszlo und Robert Dömös bildeten das HSV-Kaisersteinbruch-Quartett, das sich bei den Hallenmeisterschaften der Masters in der Tips-Arena in Linz in die Titelkämpfe stürzte. Das selbsternannte „Kleeblatt-Team“ hatte sich bei der Turnierpremiere gut geschlagen.

In einer Vierergruppe startete Laszlo Dömös in den Sprintbewerben 60m und 200m. In beiden Wettkämpfen der Klasse M65 hatte er die Nase vorne. Er siegte mit 8,43 und 29,02 Sekunden mit großem Vorsprung. Sein Sohn hatte in der Altersklasse 40 zwei Gegner und eroberte auf der längeren Distanz die Silberne.

Einen Alleingang erlebte Hutterer im Hochsprung (AK60). Einsame Starter müssen ein Limit erreichen. Im Hochsprung lautete dieses 1,35m. Ohne einen Fehlversuch und mit 1,45m schnappte er sich den Titel. Ähnlich erging es Hable-Jurkovic. Sie hatte im Hammerwurf (AK 50) nur einen Gegner: die Kälte. Der österreichische Verband wollte bei der Premiere auch Wurfbewerbe austragen. Diese können aber nur im Freien stattfinden. Bei Minus drei Grad Celcius hatte sie das Geschoss auf 19,31 Meter gebracht.

Im Anschluss verlor Hable-Jurkovic das Diskus-Duell mit Claudia Tacke vom ULC Zehnkampf (Wien). Die HSV-Athletin kam auf 17,59m, Tacke warf den Diskus drei Meter weiter.

Dass es sich trotz fehlender Konkurrenz um keinen „Pensionistensport“ handelt, stellt der HSV-Präsident klar: „Hutterer gehört mit den 1,45m im Hochsprung zu den Top Ten in Europa.“ Der Hochspringer wird in einem Monat bei der EM in Portugal am Start sein.