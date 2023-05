Silber und zweimal Bronze

Am 12. Mai ging es für die Youngsters des Tri Team Parndorf zum Seestadt Triathlon nach Wien, der wegen anhaltender Kälte mit Außentemperatur von zwölf Grad in den jüngeren Klassen B und C als Duathlon, also ohne Schwimmen, ausgetragen wurde.

In den Klassen A, Jugend und Junioren, in denen Neopren erlaubt ist, konnte der Bewerb wie geplant auch im Wasser abgehalten werden.

Das Tri Team Parndorf ließ sich von Regen und Kälte nicht abhalten und hatte 14 Athleten am Start. Drei von ihnen schafften es in die Medaillenränge in diesem österreichweiten Bewerb mit teilweise riesigen Starterfeldern. Niklas Reichhart (Klasse B, Jhg 2010/11) freute sich über einen zweiten Platz. Neueinsteiger Ferdinand Kast, (Schüler C Jhg 2012/13) erreichte nach einem souveränen Rennen auf Anhieb Bronze. Annika Reichhart (Schüler E Jhg 2016/17 offene Wertung) jubelte über einen Bronzepokal.

Der nächste Bewerb der ÖTRV-Cup-Serie wird am 18. Juni in Kitzbühel ausgetragen werden, davor aber wird noch eine größere Delegation des Tri Team Parndorf beim Neufelder Triathlon, einem Bewerb der Trikids-Cup-Serie, dabei sein und kräftig mitmischen.