„Derzeit liegt alles auf Eis“, erklärt Andreas Braun, Obmann-Stellvertreter des Volleyballclubs Neusiedl. Das Hallentraining wurde abgebrochen, auf Sand können die Volleyballer trotzdem noch nicht starten — das Freibad und die dazugehörigen Sportanlagen in Neusiedl sind nämlich noch geschlossen.

„Wir haben noch keine Informationen zum weiteren Ablauf“, so Braun. Trainiert wird derzeit selbstständig und zweimal pro Woche auch via Videokonferenz. „Online ist es auch ganz lustig“, versichert Braun.

Noch am 7. März, kurz vor Beginn der Ausgangsbeschränkungen, fand in Neusiedl noch das Hallenturnier mit Beteiligung aus Wien und der Slowakei statt. Sowohl das Damen-, als auch das Herrenteam landete dabei auf dem dritten Platz. „Wir hatten Glück mit dem Timing und auch, dass nichts passiert ist“, so der Obmann-Stellvertreter. Sein Club-Kollege Leo Rittler ist unterdessen noch optimistisch, „dass unser Beachvolleyball-Turnier im Juli im Neusiedler Strandbad stattfinden“ kann, trotz der aktuellen Lage.