Trotz der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Komplikationen und Absagen kann der 17-jährige Triathlet David Vollmann mit der abgelaufenen Saison zufrieden sein: Neben Top-Ergebnissen löste er auch noch ein Europameisterschaftsticket.

Ein Highlight war heuer der Supersprint Triathlon in Wallsee. Gleich zum Saisonstart sicherte sich der Athlet des LTC Seewinkel die Qualifikation und damit den angestrebten Fixplatz im ÖTRV-Nationalteam für die ETU Youth European Championships in der Türkei. Auch bei den Österreichischen Triathlon Meisterschaften in Traun sowie bei den Aquathlon-Meisterschaften in Ferlach erkämpfte sich Vollmann jeweils den Vizemeistertitel. Der Sportpool-Athlet vergrößerte seine Medaillensammlung damit um zwei Silbermedaillen.

Das emotionale Saisonhighlight war aber sicherlich die Verbesserung des vierzehn Jahre alten 3.000 Meter Bahn-Landesrekordes bei den Österreichischen U18-Meisterschaften in Klagenfurt. Zuvor war der Oggauer Ausnahmeläufer Raphael Pallitsch Rekordhalter, die perfekten Bedingungen nutzte Vollmann aber, um sich in die Rekordbücher einzutragen. Die neue Bestzeit von 8:56,68 Minuten hat ebenfalls Potenzial, um einige Jahre zu bestehen.

Triathlon-Youngster lief Spezialisten davon

„Als Triathlet eine ÖM-Bronzemedaille im Lager der Laufspezialisten zu gewinnen und dabei den Langzeitrekord einer echten Laufikone zu brechen, macht mich wirklich sehr stolz“, freut sich Vollmann und lässt für kommende Bewerbe aufhorchen: „Mit dieser Laufform wäre auch die angestrebte Top-Fünf-Platzierung bei den Triathlon Jugend-Europameisterschaften durchaus im Bereich des Möglichen gewesen.“ Durch die pandemiebedingte Absage der EM bleibt diese Frage aber leider unbeantwortet.

Gemeinsam mit Trainer Robert Lang findet die Vorbereitung auf die neue Saison in Anbetracht der schwierigen Covid-19-Rahmenbedingungen vorerst regional, also ohne Trainingslager im Ausland, statt.

Die Ziele für die kommende Saison sind bereits jetzt klar definiert: „Mit konstanten Top-15-Resultaten im Junioren-Europacup möchte ich mich in den nächsten beiden Jahren international weiter etablieren, um ab Herbst 2022 dann alle Weichen auf eine Profikarriere stellen zu können und meinen olympischen Traum zu leben“, zeigt der Youngster vom LTC Seewinkel, dass neben der sportlichen Leistung auch das Selbstvertrauen stimmt.