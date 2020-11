zVg

Ausgekickt. Der ÖFB hat den Spielbetrieb vorübergehend ausgesetzt. Das gilt auch für die Kickerinnen des Girls Soccer Teams (GST) Mönchhof, die ohnehin keine Heimmatches mehr austragen durften und aufgrund der aktuellen Verordnungen auch in Wien nicht mehr spielen können. In der Wiener Landesliga werden keine Matches mehr stattfinden. Ebenso geht es den Neusiedlerinnen in der 2. Bundesliga und in der Wiener 1. Klasse.