„Ich weine nur weils regnet, ich weine nicht um dich“, sang Valerie Sajdik in ihrem Hit aus dem Jahr 2007. Nicht ganz zum Weinen, aber dennoch ärgerlich ist die Situation in Podersdorf nach dem Starkregen am vergangenen Samstag. Wieder einmal stand der Sportplatz der Podersdorfer unter Wasser und nicht zum ersten Mal fanden Pumparbeiten auf der Anlage statt. 2014 waren die Wasserschäden sogar so groß, dass der UFC Podersdorf ein halbes Jahr auswärts spielen musste.

Die Regenfälle vom Samstag zogen glücklicherweise weniger verheerende Konsequenzen mit sich, wie Sektionsleiter Bernhard Altenburger erzählt: „Es war nicht so schlimm wie 2014, aber es hat uns dennoch stark getroffen. Wir haben an die 100.000 Liter Wasser aus dem Platz gepumpt. In den nächsten Tagen werden wir den Platz begehen, um zu sehen wie tief der Boden ist. Das Training für Montag wurde vorerst abgesagt. Auch das Testspiel gegen Wallern am Mittwoch war fraglich.“ Besonders bitter ist, dass die Podersdorfer die Corona-Pause für ein saftiges grün genutzt haben und sehr viel am Platz gearbeitet wurde.

Ob dies nun umsonst war, wird sich zeigen. Eine Lösung für zukünftige Unwetter zu finden, wird eine Mammutaufgabe: „Zurzeit haben wir keine Lösungen in Sicht. Es wird auch sehr schwierig diese zu finden, so wie es bei uns momentan ist, ist es unmöglich so enorme Wassermengen zu verhindern“, so Altenburger.