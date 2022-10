Erfolgreiche Parndorfer Triathleten

Werbung

Mit dem NOETR Swim & Run Südstadt, der erstmals am 9. Oktober offen für alle Triathlon-Nachwuchsathleten ausgetragen wurde, wurde die Saison auch für das Tri Team Parndorf deutlich verlängert. In Topform setzten die Athleten des Tri Team Parndorf in der Südstadt noch einmal ein starkes Zeichen. Unglaubliche sieben Podestplätze schafften die elf teilnehmenden Kinder und Jugendlichen und färbten diese bei der Siegerehrung in vielen Klassen gelb.

Erste Plätze schafften Lisa Zechner (Schüler D w.) und Clara Tschida (Schüler A w.), zweite Plätze gelangen Amelie Reichhart (Schüler D w.), Clemens und Johanna Tschida (beide Schüler B m. bzw. w.), dritte Ränge holten Gregor Zechner und Stella Bohrer (beide Schüler C m. beziehungsweise w). Weiters gute Platzierungen im vorderen Feld erreichten Niklas Reichhart (Schüler B m.), Greta Bohrer (Schüler C w.) und Annika Reichhart (Klasse E w.) mit jeweils einem fünften Platz sowie Samira Stepan (Schüler C w.) mit Rang sechs.

Auch beim Thermenlauf eine Woche zuvor räumte das Tri Team ordentlich ab. Mit viermal Gold (Niklas Reichhart, Nina Schmidt, Gregor Zechner, Clara Tschida), zweimal Silber (Lisa Zechner, Johanna Tschida) und zweimal Bronze (Annika Reichhart, Clemens Tschida) dominierte die Crew viele Wertungsklassen.

Zeitgleich ging in Wien der Run15 als Abschlusslauf des Laufcups Ost über die Bühne, wo die kleinsten Athleten vom Mutterverein 1. Laufclub Parndorf sensationell abschnitten. In den Klassen Knirpse und U8 holten sie sogar fünf von sechs Podestplätzen. In der Gesamtwertung des Laufcup Ost sieht es bei den Kleinen ähnlich aus, auch hier gehen die meisten Gesamtsiege bei den Knirpsen und U8 an den 1. Laufclub Parndorf und zwar an die Geschwisterkinder Dominik und Samuel Grman, Aaron Reiser und Noah und Sara und Laura Slaminkova sowie an Liam Sav. Auch bei den Größeren vom Tri Team gibt es einen ersten und dritten Platz – Stella und Julia Bohrer – zu bejubeln.