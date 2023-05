1000 Besucher bei den Apetloner Youngsters

Kaiserwetter, eine dicht befüllte Tribüne und jede Menge Kinder-Action auf dem grünen Rasen. Der Nachwuchstag des SC Apetlon war ein Riesenerfolg. Zu Spitzenzeiten war es schwer, einen Parkplatz zu finden, so viele Besucher strömten zu dem Event. Über den Tag verteilt sollen es an die 1.000 Fans gewesen sein, die beim SC Apetlon Halt machten. „Das Essen ist uns zwischenzeitlich ausgegangen und wir mussten 20 Kilogramm Pommes holen“, berichtete Nachwuchsleiter Thomas Haider von großem Andrang an der Kantine.

Insgesamt vier Kleinfeldturniere in den Altersklassen U7, U8, U9 und U10 wurden ausgetragen. Dabei waren 20 Mannschaften im Einsatz. „Die Kinder hatten ihren Spaß. Sie haben alles gegeben“, freute sich Haider.

U6-Mannschaften feierten ihre Kicker-Premiere

Ein besonderes Highlight war der erste große Auftritt der U6-Mannschaften aus Andau und der SPG Seewinkel, die sich in einem Spiel gegenüberstanden. Alleine für diesen fußballerischen Leckerbissen kamen sehr viele Eltern, Großeltern und Verwandte, um die Premiere ihres Schützlings mitzuerleben. „Die ganze Zaunseite war mit Menschen gefüllt. Sie kamen alle für dieses U6-Match“, war Haider begeistert. Natürlich bekamen die Youngsters für diesen gelungenen Einsatz auch eine Medaille bei der Siegerehrung, die sie stolz präsentierten.

Am Nachmittag standen dann die Meisterschaftsspiele auf dem Programm. Die U12 der SPG Seewinkel verlor gegen Nickelsdorf mit 3:8. Die U11 konnte sich dafür gegen die Altersgenossen aus Halbturn mit 2:1 durchsetzen. Die U14 der Heimischen feierte einen 7:0-Erfolg gegen Gattendorf.

Mit Spannung wurde das Match der U15 erwartet. Dort kam es zum Duell um Platz eins mit der SPG Zurndorf. In einem emotionalen Match konnte sich der Tabellenführer aus Zurndorf knapp mit 2:1 durchsetzen und damit den Gipfelsturm der Seewinkler verhindern.