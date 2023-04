250 Kinder tricksten beim Osterturnier

Werbung

Es war ein durchwegs gelungenes Event. „Wir sind zufrieden“, freute sich Rainer Liedl, seines Zeichens Nachwuchsleiter beim SV Gols. Er und sein Team organisierten das bereits zur Tradition gewordene Osterturnier im Volksfeststadion.

In vier Altersklassen wurde gespielt: Am Vormittag zeigten die U7- und U8-Mannschaften ihr Können. Am Nachmittag waren die Youngsters der U9- und U10-Teams am Zug. Am Vormittag blies noch ein kühler Wind über den Rasen, nachmittags herrschte aber Kaiserwetter mit 17 Grad Plus. „Das waren dann herrliche Bedingungen“, durften sich Liedl und Co. auch über einen regen Besuch freuen.

16 Vereine, 40 Teams und 250 Kinder

Der Andrang war riesig und vom Besuch her war es eines der größten Turniere der letzten Jahre. „Es war heuer unser erstes Turnier. Und wahrscheinlich haben sich die Leute nach Corona besonders darauf gefreut“, hatte Liedl mögliche Gründe für den Rekordbesuch parat. Insgesamt 16 Vereine schickten 40 Teams zum Turnier. 250 Kinder waren über den Tag verteilt bei den Bewerben im Einsatz.

Der Verein zeigte bei dem Event wieder einmal seine Geschlossenheit. Sämtliche Kräfte packten an. Obmann Günther Gmall half sogar als U10-Trainer aus, nachdem einer der Coaches krank wurde. „Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr“, sehnt Liedl das kommende Osterturnier herbei.