700 Besucher bei der Champions Trophy

Durchwegs positive Nachrichten hat der Nachwuchs des SC/ESV Parndorf zu vermelden.

Vor kurzem fand die Champions Trophy im Heidebodenstadion statt. Einmal mehr zauberten die Verantwortlichen ein großes Event auf den grünen Rasen. 42 Mannschaften standen sich in den Bewerben U9, U10 und U11 gegenüber. Bei dem stark besetzten Turnier hatten die heimischen Teams große Herausforderungen zu stemmen. Im U9-Bewerb war die Neusiedler Mannschaft auf Platz sechs das beste heimische Team. Die Parndorfer holten Platz vier im U11-Turnier und bei der U10-Trophy gelang sogar der große Wurf. Die Lokalmatadoren holten sich den Turniersieg und blieben im ganzen Bewerb ungeschlagen.

600 Schnitzelsemmel und 90 Kilogramm Pommes

Als Veranstalter dürfen die Parndorfer nun mit den drei Mannschaften beim großen Champions Trophy-Finale in St. Pölten teilnehmen. Dieses findet von 9. bis 11. Juni statt. „Wir freuen uns schon sehr darauf. Da werden wir uns mit noch stärkeren Mannschaften messen“, ist Nachwuchsleiter Michael Lidy bereits Feuer und Flamme. Das Turnier in Parndorf war laut Veranstalter ein voller Erfolg. An die 700 Besucher fanden den Weg ins Heidebodenstadion und sorgten für eine volle Tribüne. Insgesamt wurden 600 Schnitzelsemmel und 90 Kilogramm Pommes verkauft.

„Ich bedanke mich bei allen Helfern, allen voran bei der Nachwuchskantinen-Crew mit Arnold Lidy an der Spitze. Und natürlich bei Isabella Barilich, die an der Organisation rund um die teilnehmenden Mannschaften im Einsatz war“, so Lidy abschließend. Ein spezieller Dank geht auch an Friedrich Eisler. Lidy: „Für die souveräne Turnierleitung.“