Blütenweiße Weste

„Das war eine starke Saison“, ist Marco Haider überglücklich. Gemeinsam mit Christian Kainz trainiert er die U11-Mannschaft des SC Apetlon. Und das äußerst erfolgreich, denn die Youngsters haben heuer zehn Spiele bestritten und alle gewonnen. Das Torverhältnis von 105:12 spricht eine deutliche Sprache. Gegen die jungen Apetloner war kein Kraut gewachsen und Meistertitel war die logische Konsequenz.

„Wir sind extrem emotionale Trainer“

„Wir sind extrem emotionale Trainer. Und ich glaube, das taugt den Kindern auch, weil sie sehen, wie ernst wir das nehmen“, plaudert Haider aus dem Nähkästchen und streut seinem Kollegen Rosen. „Ich möchte mich bei Trainer-Partner Christian Kainz bedanken. Es macht extrem viel Spaß, mit ihm zusammen zu arbeiten, und wir ergänzen uns ideal.“ Aufgrund des Erfolgslaufs werden Haider und Kainz die Mannschaft auch in der U12 weitercoachen. „Ich denke, dass wir uns gut behaupten werden. Wir haben einige Auswahlspieler in unseren Reihen. Das ist eine sehr gute Truppe“, so Haider. Vorerst heißt es aber jetzt einmal, die Sommerpause zu genießen und schließlich mit den Youngsters in die Vorbereitung auf die Meisterschaft zu gehen.