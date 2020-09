Die Parndorfer haben sich intensiv auf die neue Meisterschaft, die jetzt am Wochenende beginnt, vorbereitet. „Es gab sehr viele Testspiele. Aber jetzt freuen wir uns, dass es endlich wieder losgeht“, berichtete Nachwuchsleiter Michael Lidy. Zwei Schmankerl im Testspielkalender waren die Duelle der U13 und U15 gegen Kapfenberg. Die steirischen Akademie-Mannschaften waren im Heidebodenstadion zu Gast und boten gegen Parndorf einen starken Vergleichskampf.

Die U13-Truppe, gecoacht von Christian Schiegl, konnte sich mit 6:2 durchsetzen. Dabei lagen seine Youngsters schon mit 0:1 zurück, ehe sechs Parndorfer Tore für klare Verhältnisse sorgten. Am Schluss verschönerte Kapfenberg das Ergebnis noch auf 6:2. Beim SC/ESV erzielten sowohl Ridvan Akbiyik als auch Ante Simic einen Doppelpack.

Die U15-Mannschaft von Jürgen Bruck musste sich gegen die Kapfenberger mit 3:4 geschlagen geben. „Trotzdem war es ein gutes Spiel mit sehr schönen Spielzügen“, schaute Lidy den Youngsters auf die Beine. Die U15 spielt gemeinsam mit Bruck in einer Spielgemeinschaft und nimmt an der NÖ-Meisterschaft teil. Das erste Spiel findet am Freitag um 18.30 Uhr in Bruck statt.