Eine magische Serie

Werbung

Die U13-Mannschaft des SC/ESV Parndorf hat eine kolossale Serie vorzuweisen. Wobei: Eigentlich handelt es sich um eine U12-Mannschaft, die bereits in der Meisterschaft der U13 mitspielt. Bis auf den Tormann handelt es sich um eine jahrgangsjüngere Truppe, die bei größeren Jungs mitspielt. Und wie! Seit dreieinhalb Jahren sind die Youngsters nun schon in Pflichtspielen unbesiegt und haben eine Bilanz von 41 Siegen und ein Remis vorzuweisen. Das Torverhältnis kann sich ebenso sehen lassen: 385:37! „22 Mal konnten wir sogar zu Null spielen“, freut sich Simon Knöbl, der gemeinsam mit Dejan Mladenov die „magische“ Mannschaft des SC/ESV Parndorf coacht. Beide sind Trainer und Väter zugleich: Luca Knöbl ist der Kapitän der Erfolgsmannschaft, Nico Mladenov ein Führungsspieler. „Fünf Spieler dieser Mannschaft sind sogar noch U11-spielberechtigt“, so Knöbl.

„Trainer und Spieler sind hoch motiviert“

Zuletzt konnten sich die U13-Youngsters in der Meisterschaft gegen Rust mit 2:0 durchsetzen. Ob einmal der Tag kommen wird, an dem die Serie abreißt? „Irgendwann ist jede Serie noch zu Ende gegangen“, gibt sich Knöbl realistisch. „Die Jungs werden dann enttäuscht sein. Aber es wäre der nächste Schritt im Entwicklungsprozess.“ Knöbl und Mladenov sind stets drauf und dran, die Spieler weiterzubringen. „Unsere Eigenmotivation ist hoch. Aber das ist deswegen so, weil auch die Eigenmotivation der Spieler sehr hoch ist.“

Ein Highlight sind für Knöbl stets die Vergleichskämpfe mit stärkeren Klubs. Zuletzt konnten sich die Parndorfer in einem Blitzturnier mit den Altersgenossen von der Vienna und dem Grazer AK messen. Gegen die Döblinger holte Parndorf ein 0:0, gegen GAK gab es eine knappe 2:3-Niederlage. „Solange wir hier als Dorfklub dagegen halten können, sind wir auf einem guten Weg“, weiß Knöbl.