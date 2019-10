Am Samstag vor einer Woche feierten die U16-Kicker aus Parndorf einen klaren 6:1-Auswärtssieg bei der Spielgemeinschaft Neusiedl/Heideboden. Zur Pause führte die Mannschaft von Trainer Harald Weiss schon 4:0. Soweit, so klar. Kurz vor dem Pausenpfiff sollte dann ein Eklat mit Neusiedl-Betreuer Rade Laibl dem Spiel einen höchst unschönen Stempel aufdrücken.

Der NSC-Trainer wollte bei einem Angriff seines Teams ein Foul samt Torraub und Ausschluss für den Parndorf-Keeper gesehen haben. Schiedsrichter Davor Divkovic ahndete die Aktion allerdings nicht, woraufhin bei Laibl die Sicherungen durchbrannten.

„Ich hatte keinen Kontakt und so auch kein Foulvergehen gesehen. Deshalb habe ich nichts gepfiffen. Plötzlich hörte ich von der Neusiedler Betreuerbank Schimpfwörter in meine Richtung. Da bin ich zum Trainer hin, wusste im Vorfeld aber nicht, dass auch er kroatisch spricht“, schilderte der Referee, und führte fort: „Laibl hat sich vor mir aufgespielt und mich provoziert, hat dann zahlreiche Schimpfwörter losgelassen und mich sogar bedroht. Ich habe ihm nur gesagt, dass er ein tolles Vorbild für die Kinder ist. Daraufhin hat er mir gedroht. Dann habe ich ihm die Rote Karte gezeigt.“ Was Laibl laut Schiedsrichterbericht in Richtung Referee losgelassen hat, ist übrigens nicht druckreif.

In der Pause hat sich dann Nina Potz, offizielle U16-Trainerin des NSC, beim Unparteiischen entschuldigt. Und auch NSC-Nachwuchskoordinator Gernot Tick sagt: „Der SC Neusiedl distanziert sich klar von dieser Person, damit wollen wir nichts zu tun haben. Wir haben die Zusammenarbeit sofort beendet.“ Nachsatz: „Eigentlich wollte ich mich schon unter der Woche von ihm trennen, da wir mit der „Notlösung“ eigentlich nie richtig zufrieden waren. Im Nachhinein ist man halt immer schlauer.“ Die Seestädter haben sich übrigens auch beim Burgenländischen Fußballverband (BFV) für den Vorfall entschuldigt.

Ariton Pema als neuer U16-Trainer installiert

Ex-Co-Trainer Rade Laibl zeigte sich nach dem Vorfall reumütig und einsichtig, sah die Sache aber trotzdem etwas anders als der Referee: „Es tut mir leid, was passiert ist, ich hätte so nicht reagieren dürfen. Ich habe ihm aber nur in kroatischer Sprache gesagt, dass das eine Fehlentscheidung war. Leider sind dann auch ein paar Schimpfwörter gefallen – allerdings auch vom Referee. Dann habe ich auch noch ein paar unschöne Worte gesagt, aber ich habe ihn nie bedroht oder schlagen wollen“, so der nunmehrige Ex-Betreuer.

Der STRUMA (Straf- und Meldeausschuss) brummte dem Wiener jedenfalls eine saftige Strafe auf, konkret 1.500 Euro und eine Funktionssperre bis 4. Juli 2020 – also insgesamt 38 Wochen. „Die 1.500 Euro akzeptiere ich, aber die Sperre ist viel zu lang“, so Laibl, der gegen den Beschluss berufen hat. Er ist nämlich auch noch U15-Trainer bei Wiener Viktoria und kann dieser Tätigkeit dort auch bis auf weiteres nicht mehr nachkommen.

Die U16 der SpG Neusiedl/Heideboden zeigte nach dem Vorfall übrigens eine sportliche Reaktion. Neuer Betreuer ist nun Ariton Pema, der als U6/U7-Coach schon beim Verein tätig ist. Als Tabellenletzter fertigten die Kicker die Alterskollegen der SPG Gols/Mönchhof, Zweiter in der Tabelle, auswärts mit 6:0 ab. Pema war beruflich verhindert, Gernot Tick zeigte sich aber sehr zufrieden mit dem Resultat. „Wir haben die Golser regelrecht an die Wand gespielt. Da ging ein Ruck durch die Mannschaft. Sportlich ist nun alles wieder gut.“