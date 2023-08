Halbturn: Startschuss mit Derby-Samstag

Das Warten hat ein Ende – bereits am Freitagabend geht es für die Burschen und Mädchen wieder los. Die BFV-Gruppen wurden bereits vor mehreren Wochen eingeteilt, jetzt geht es darum, am Platz die optimale Leistung zu bringen. In den Altersklassen U14, U15 und U16 werden auch in dieser Saison wieder Landesmeister ermittelt.

In der U16-Liga Nord machen die Youngsters aus Parndorf den Anfang. Sie empfangen am Freitag (18:30 Uhr) die Spielgemeinschaft Wimpassing/Stotzing. Mit einer kämpferischen Sonderleistung wollen die Gäste beim Favoriten zumindest einen Punkt holen. Die Leithaprodersdorfer sind dann am Samstag dran – in Bad Sauerbrunn misst man sich mit den Altersgenossen der Spielgemeinschaft Wetterkreuz. Bei den Blau-Weißen wird die Pflege der Jugendarbeit seit Jahrzehnten großgeschrieben. Immer wieder schaffen es Talente aus dem Nachwuchs, in der Reserve oder Kampfmannschaft Fuß zu fassen. Trainer Peter Gleichweit betreut nicht nur die U16, sondern auch die Reserve – da plant man natürlich einen reibungslosen Übergang vom Jugend- in den Erwachsenenfußball.

Spg Heideboden fordert Parndorf heraus

Zu einem interessanten Duell kommt es am Samstag im Schlossparkstadion des USV Halbturn. Sowohl am Vormittag, als auch am Nachmittag herrscht viel Action am grünen Rasen. Denn die Spielgemeinschaft Heideboden duelliert sich mit den Altersgenossen aus Parndorf. Um 10 Uhr gehen die U13-Kicker aufs Feld, um 12 Uhr sind dann die U14-Mannschaften dran.

Youngsters live bei Landesliga-Derby dabei

Danach kommt es um 14 Uhr zum Duell der Reservemannschaften, ehe um 16 Uhr das große Burgenlandliga-Derby zwischen Halbturn und Parndorf stattfindet.

Anschließend ist der Käse aber noch nicht gegessen, denn die U12-Teams machen um 18:30 Uhr den Abschluss. Ein spannender Fußballtag beim USV Halbturn ist damit vorprogrammiert.