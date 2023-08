Nickelsdorfer Fußballcamp: 40 Kinder waren mit dabei

Drei Tage lang herrschte am Nickelsdorfer Sportplatz Hochbetrieb. Denn der ASV lud zu seinem Nachwuchsfußballcamp und gleich 40 Kids waren gekommen. „Darauf sind wir stolz“, berichtete Gerhard Pahr, der sich mittlerweile als Nachwuchsleiter für 70 Kinder im Nickelsdorfer Nachwuchs verantwortlich zeigt. Gemeinsam mit sechs weiteren Coaches trainierte er die Youngsters. Als Abwechslung zu König Fußball gab es einen Programmpunkt mit dem Bogenschützenverein Nickelsdorf. Zudem wurde an einem Tag eine Hüpfburg gesponsert, die natürlich für die Kinder ein besonderes Highlight war. „Außerdem gab es fast jeden Tag ein Eis“, trotzten Pahr und Co. der Hitze.

Zum Abschluss der Veranstaltung gab es noch das Duell zwischen den Kindern und den Eltern, das wieder zahlreiche Menschen zum Sportplatz lockte. An die 100 Leute waren anwesend und sorgten für ein würdiges Ende des Camps. Pahr: „Wir danken allen Helfern und natürlich den Sponsoren im Rahmen des Camps.“