Nickelsdorfer Jungkicker bei tollem Turnier in Bruck

Vor kurzem veranstaltete der ASV Nickelsdorf ein großes Hallenturnier. Das runde Leder rollte zwei Tage lang in der Sporthalle Bruck an der Leitha. Insgesamt waren 41 Mannschaften in den Bewerben U6, U8, U9 und U12 mit dabei. Sogar der SK Rapid Wien und Admira Wacker Mödling waren mit Teams am Start. „Die Nachwuchsabteilung des ASV Nickelsdorf möchte sich hiermit bei allen Sponsoren, Helfern und Funktionären bedanken, denn ohne deren Hilfe wäre so eine Veranstaltung nicht zu bewältigen“, freute sich die Organisatoren-Crew über ein mehr als gelungenes Event.

Bei der Siegerehrung glänzten so manche Kinderaugen, als ihnen Sektionsleiter Michael Liedl und Vizebürgermeister Helmut Pecher die Pokale überreichten. „Hiermit auch ein großes Dankeschön, für die gesamte Pokalspende an beiden Turniertagen.“

An beiden Tagen gab es auch eine große Kindertombola mit vielen schönen Preisen. Die Nachwuchskicker Patrick Pahr und Maxi Krist kümmerten sich um die Verlosung an beiden Tagen.

Doch beim Turnier hielt nicht nur die Nachwuchsabteilung zusammen. Auch die Kampfmannschaft samt Trainer Ingo Vogl war im Einsatz und übernahm die Schiedsrichter-Funktion. „Ein Dank gilt auch Manuel Krist, der uns zwei Tage lang die IT zur Verfügung stellte und dafür gesorgt hat, dass alle Spielpläne online zu verfolgen waren.“