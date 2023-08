Parndorf: 196 Kinder beim Camp im Heidebodenstadion

„Das war das Highlight meiner bisherigen Karriere“, wischte sich Nachwuchsleiter Michael Lidy nach dem absolvierten Camp den Schweiß von der Stirn. Und das soll was heißen! Lidy und Co. organisieren mehrere Events pro Jahr. Die Größe und Intensität dieser Veranstaltungen erreichen dabei stets Superlativen. Dieses Mal war es aber etwas ganz Besonderes. Denn erstmals kratzte der SC/ESV mit 196 teilnehmenden Kindern an der 200er-Marke. Dementsprechend groß war auch der Trainerstab. „Wir hatten 35 Betreuer und Helfer im Einsatz“, war Lidy auf sein Team stolz, das noch dazu wie ein Uhrwerk funktionierte und einen reibungslosen Ablauf garantierte. „Es ist alles wie geplant abgelaufen und es gab keine Probleme. Mit dem Wetter hatten wir auch Glück und perfekte Bedingungen.“ Das Parkbad in Bruck war bei der Sommerhitze freilich ein Fixpunkt auf dem Programm. Ansonsten gab es jede Menge Fußball. „Es waren stets alle Plätze und Kabinen gefüllt“, sah Lidy ein reges Treiben auf der Sportanlage.

Betreuerteam. Über die ganze Woche verteilt hatten die Parndorfer 35 Coaches und Helfer im Einsatz. Foto: Mucky Korlath

Die Kinder stammten übrigens aus der Ostregion und pendelten teilweise sogar von Niederösterreich und der Slowakei aus zum Camp. „Es waren Kinder aus 14 verschiedenen Gemeinden angemeldet“, verwies Lidy darauf, dass der Verein mit seiner Nachwuchsarbeit bereits einen Einfluss ausübt, der über die Parndorfer Gemeindegrenzen hinausgeht. „Ein Dankeschön an alle Mitwirkenden. Wir haben alles rausgeholt“, lauteten die freudigen Schlussworte des Campleiters.