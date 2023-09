Parndorf: Platz zwei bei stark besetztem Turnier

Am Wochenende fand der „Volkswagen Junioren Cup“ in Bad Vöslau statt. Insgesamt nahmen über 30 Mannschaften im Jahrgang 2011 an diesem stark besetzten Turnier teil. Teams wie Sturm Graz, Austria Wien, SKN St. Pölten oder auch Wiener Teams wie Stadlau waren im Teilnehmerfeld mit dabei.

Umso sensationeller ist das Ergebnis, das der relativ kleine Dorfklub mit nach Hause gebracht hat. Denn die Mannschaft von den Coaches Simon Knöbl und Dejan Mladenov holte sich den zweiten Platz!

Die Parndorfer Jungs starteten mit zwei Siegen in der Gruppenphase, ehe man im dritten Match gegen das Bundesligateam von Sturm Graz ran musste. Die Steirer dominierten die ersten beiden Spiele und gewannen diese mit jeweils 10:0 und 12:0. Gegen Parndorf taten sich die Schwarz-Weißen aber sehr schwer und gewannen nur mit 0:2. Eine lautstarke Trainerpredigt hatte dies bei den Grazern zur Folge.

Packendes Finale mit keinem Happy-End

Nach einem abschließenden Sieg in der Gruppenphase stieg Parndorf in die K.o.-Spiele auf. Die Youngsters aus dem Heidebodenstadion marschierten bis ins Finale, wo erneut das Team von Sturm Graz wartet. „Unsere Jungs gingen an diesem Tag an ihre Grenzen“, leuchten die Augen bei den beiden Coaches Knöbl und Mladenov. Trotz großer Erschöpfung warfen sich die Parndorfer voll ins Zeug und brachten Sturm Graz an den Rande einer Niederlage. In der letzten Spielminute lief Theo Kaltenbrunner alleine aufs Tor der Grazer und schob den Ball am Schlussmann vorbei. Der Ball klatschte an die linke Torstange, von dort machte der Ball die Reise Richtung rechter Torstange und sprang wieder heraus. Ein Torjubel war zu hören, das Schiedsrichtergespann entschied aber, kein Tor zu geben.

So hieß es 0:0 und die Youngsters mussten noch einmal im Acht-Meter-Schießen aufs Ganze gehen. Hier behielten die Grazer die Oberhand und gewannen knapp mit 3:2. „Ein unvergesslicher Tag für unsere 2011er-Jungs samt Trainerteam und angereisten Fans. Wir sind extrem stolz auf die gezeigte Leistung aller Spieler. Weiter so“, war die Freude im Parndorfer Lager riesig.