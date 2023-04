Parndorfer siegen gegen die Top-Klubs

Vergleichsspiele gegen Nachwuchsteams des FC Red Bull Salzburg und des FC Blau-Weiß Linz? Diese wertvolle Erfahrung konnten vergangenes Wochenende die U7 und U9-Mannschaft des SC/ESV Parndorf sammeln. Unter der Leitung von Nachwuchsleiter Michael Lidy machte sich Samstagvormittag eine rund 60-Mann starke Belegschaft bestehend aus Eltern, Kindern und Betreuern auf den Weg nach Salzburg.

Erster Halt: Red Bull Salzburg Akademie. Bei traumhaften frühsommerlichen Bedingungen lieferten die Parndorfer Youngsters beider Altersklassen eine brillante Performance und konnten sogar Siege einfahren. Der ehemalige Nationalteamspieler Zlatko Junuzovic schaute den Parndorfer Kickern auch auf die Beine.

Nach dem Spiel bekamen die Parndorfer eine informative Führung sowie interessante Einblicke in die Red Bull Akademie. Danach wurde bei einem Spaziergang die Salzburger Innenstadt erkundet.

Auch gegen Linz durfte Parndorf jubeln

Tags darauf ging es weiter nach Linz. In der oberösterreichischen Landeshauptstadt trafen die Parndorfer im altersgleichen Vergleich auf die U7 und die U9 des 2. Bundesligaklubs, FC Blau-Weiß Linz. „Nach dem Erfolg in der Red Bull Akademie drehten unsere Jungs noch einmal richtig auf und fuhren wieder einen Sieg ein. Es war ein sehenswertes Spiel“, freute sich Lidy. Dem nicht genug: Bei der Heimreise machten einige noch einen Zwischenstopp in der neuen Raiffeisen Arena Linz und wohnten dem Bundesligaspiel LASK Linz gegen SK Rapid Wien bei. „Es war eine großartige Reise.“ Im Juni steht für die Parndorfer dann die nächste Fahrt auf dem Programm. „Vier Parndorfer Nachwuchsteams reisen zu einem internationalen Turnier nach Kroatien“, so Lidy.