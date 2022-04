Youngster Luka Grabovac im kroatischen Nationalkader

Werbung

Große Ehre für den SC/ESV Parndorf und dessen Nachwuchsarbeit: Mit Luka Grabovac wurde ein U14-Spieler in den kroatischen Nationalkader einberufen. Der Youngster wird Ende April in Vukovar an einem viertägigen Camp teilnehmen. „Für uns ist das natürlich eine große Sache“, zeigte sich Nachwuchsleiter Michael Lidy ob der Erfolgsmeldung stolz. „Das kommt auch nicht alle Tage vor.“

Dass in Luka großes Talent schlummert, war freilich in Parndorf keine Unbekannte. Der Offensivmann ist mit seinen jungen Jahren bereits Führungsspieler und trägt die Kapitänsschleife. Zudem schaffte er die Aufnahme in die Fußballakademie Burgenland für die neue Saison. „Stammverein bleibt aber Parndorf“, möchte Lidy freilich, dass der Youngster auch weiterhin im Heidebodenstadion kicken kann. „Sollte es sich ergeben, wird er auch nächstes Jahr für die U15 bei uns spielen können.“

Wie der kroatische Fußballverband auf Grabovac aufmerksam wurde? „Spieler mit Doppelstaatsbürgerschaft stehen unter Beobachtung. Luka wurde einfach bei einem Spiel gescoutet und so kam die Geschichte ins Rollen“, erzählte Lidy stolz. Zu Recht.