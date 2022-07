Nachwuchstennis Nickelsdorfer Kojnek kam beim Kids Cup in Tirol ins Semifinale

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Hoffnungsträger. Theodor Kojnek und seine Kollegen zählen in ihrer Altersklasse zu den Besten des Landes. Foto: BVZ

T heodor Kojnek vom TC Nickelsdorf hat beim ÖTV Kids Cup in Stans (Tirol) am Wochenende die ersten Vier erreicht. U10-Spieler aus sieben Bundesländern nahmen an dem Nachwuchsturnier der Kategorie eins teil.