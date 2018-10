Lubomir Simoncic, zuletzt beim Nachwuchs in Kittsee tätig, soll den Aufstieger aus den Abstiegsrängen führen. Der gebürtige Slowake war davor unter anderem bereits bei der Vienna beschäftigt. "Er besitzt viel internationale Erfahrung. Dadurch, dass er in Zurndorf wohnt, kennt er auch den Fußball in der Umgebung bestens", erklärt Weidens Funktionär Hans-Jürgen Hareter die Entscheidung.

Nach dem Meistertitel samt Aufstieg im Vorjahr kam Weiden bislang noch kaum in Fahrt, nach zehn Runden stehen bislang erst fünf Punkte zu Buche. Auf die Niederlage gegen Mitaufsteiger Neufeld folgte der Rücktritt von Trainer Michael Guttmann, während Hareter beim letzten Match die Mannschaft interimistisch betreute.

"Vier Punkte aus den letzten drei Runden sind realistisch. Der erste Eindruck hat sehr gut gepasst. Man merkt, dass da Feuer dahinter ist", ist Hareter zuversichtlich. Simoncic gibt sein Debüt am kommenden Samstag gegen Nickelsdorf.