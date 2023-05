Noah Vollmann ist Vizemeister im Duathlon

Ein höchst erfreulicher Start in die neue Wettkampfsaison gelang dem jungen LTC Seewinkel-Athleten Noah Vollmann bei den Österreichischen Duathlon Meisterschaften (3,8km Laufen/16km Radfahren/1,9km Laufen) am Staatsfeiertag in Maissau und das trotz eines Handgelenkbruchs in der Saisonvorbereitung, der ihn für mehrere Wochen außer Gefecht setzte.

Mit einem kontrollierten ersten Lauf und einer starken Radleistung konnte sich der Neusiedler von Anfang an in der Spitzengruppe festsetzen.

Führung ging kurz vor dem Schluss verloren

Mit der schnellsten Wechselzeit und einer beherzten frühen Attacke im abschließenden 1,9km Lauf übernahm das burgenländische Nachwuchstalent die Führung im Rennen, welche er aber knapp vor dem Ziel wieder abgeben musste. „Ich wollte heute von an Anfang an mutig am Limit agieren, die Taktik ist gut aufgegangen. Leider war die Strecke um 400 Meter zu lang für meinen kurzen Saisonaufbau“, schmunzelte Vollmann zufrieden. „Aber ich habe heute sicher Silber gewonnen und nicht Gold verloren.“

Die bereits zweite Silbermedaille in der Klasse Schüler A gibt Vollmann sicherlich auch zusätzliches Selbstvertrauen für die weiteren Rennen im ÖTRV-Nachwuchscup.