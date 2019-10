Die Neusiedlerinnen hatten sich daheim gegen Rankweil einiges vorgenommen – doch bezogen am Ende eine doch recht deutliche 0:4-Niederlage. Anfangs hielt man noch ganz gut mit, doch mit Fortdauer des Spiels ließ man immer mehr nach. Für Sektionsleiter Michael Feucht war der Auftritt nicht gut – und er weiß auch, woran es liegen könnte: „Man sieht bei einigen Spielerinnen, dass sie nicht oft am Training sind. Das macht sich dann natürlich auch in den Matches bemerkbar.“ Doch Feucht schickt gleich nach: „Bei vielen geht eben der Beruf und das Studium vor, das kann man auch niemanden verdenken, da wir ja kein Profi-Verein sind. Somit ist das mehr als verständlich. Wir müssen nur zusehen, dass wir dennoch eine gewisse Trainingsbeteiligung hinkriegen.“

1B-Mannschaft mit zweitem Saisonsieg

Nach dem Spiel schmiss auch Trainerin Yvonne Lindner hin und wird dem Verein nicht länger zur Verfügung stehen. „Sie hat nach der Niederlage das Handtuch geworfen. Auch als Spielerin wird sie nicht mehr dabei sein. Laut Yvonne ist die Entscheidung endgültig, somit haben wir das auch zu akzeptieren“, sagte Feucht. Ihr Nachfolger wird Didi Sijak. Der gebürtige Breitenbrunner, der schon einmal im Neusiedler-Nachwuchs tätig war, soll dem Team frischen Wind verleihen. „Der Fokus seiner Arbeit wird vor allem auf eine gute Frühjahrs-Vorbereitung gerichtet sein“, so Feucht.

Dagegen konnte die 1b ein Erfolgserlebnis verbuchen und den zweiten Saisonsieg einfahren. Gegen die Wiener Viktoria ging man mit 5:4 als Sieger vom Platz. „Kompliment an die Mädls, das war eine richtig gute Partie“, resümierte Feucht. GST Mönchhof konnte in der Landesliga-Partie gegen AKA Austria nichts ausrichten und verlor klar mit 9:2. „Da war einfach nichts zu holen“, resümierte Mönchhofs Sandra Himmler.