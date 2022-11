Elf Medaillen für Wallerns Jiu Jitsu-Nachwuchs

Werbung

In der Sacré Coeur Sporthalle in Pressbaum fanden am Sonntag die offenen niederösterreichischen Jiu-Jitsu-Landesmeisterschaften statt. Ausgetragen wurden die Kämpfe im Fighting-, Ne Waza- und Duo-System. Der Jiu Jitsu Club Vila Vita Pannonia Wallern war mit sechs Kämpferinnen und Kämpfern vertreten.

Szofia Horvath holte sich in der Kategorie Ne Waza Silber und im Fighting bei den unter Zehnjährigen Gold. Ihre Teamkollegin, Emma Zsoldos, konnte sich in beiden Kategorien den ersten Platz bei den unter Zwölfjährigen erkämpfen. In der U14 erreichte Yoanna Ivanova Rang drei im Fighting und Platz zwei in Ne Waza.

Bei den Burschen sicherte sich Jan Kiss in beiden Kategorien der U12 Platz drei. Romeo Horvath kam in der Altersklasse U14 zu Silber beim Fighting und Gold beim Ne Waza. In der U16 erreichte Michael Freudenberger den vierten Platz im Ne Waza und Silber in der Kategorie Fighting.