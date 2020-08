WAC schaltete Neusiedl erst in Verlängerung mit 5:2 aus .

Der WAC hat zum Auftakt des ÖFB-Fußball-Cups mehr Mühe als gedacht gehabt. Der Europa-League-Starter setzte sich am Freitag in der Lavanttal-Arena gegen den burgenländischen Regionalliga-Ost-Verein SC Neusiedl am See nach einem 2:2 nach regulärer Spielzeit erst in der Verlängerung mit 5:2 durch. Die Kärntner mussten ungewollte Überstunden machen, da Niklas Sommerer in der 90. Minute zum 2:2 traf.