In der Seniorenklasse wurde vergangene Woche in der Bundeshauptstadt um die Meistertitel gespielt. Die Burgenländer vertraten ihr Bundesland dabei mehr als würdig.

Aus dem Burgenland schnitt Mario Haider-Maurer bei den Herren ab 35 Jahren am besten ab. Nach einem Freilos in Runde eins eliminierte er im Viertelfinale den Wiener Johannes Auersperg-Trautson mit 6:0 und 6:0. Ebenso mit einer Machtdemonstration setzte er sich gegen Andreas Harbarth mit 6:0 und 6:0 durch. Lediglich im Finale gegen Niki Petschnig von der Sportunion Klagenfurt musste er ein paar Games abgeben, der Sieg ging mit 6:0 und 6:3 aber noch immer souverän an den in Trausdorf lebenden Wahlburgenländer.

Auch in einer weiteren Klassen ging der Sieg an einen Spieler aus dem Burgenland: Clemens Weinhandl vom UTC Oberwart, Weltranglisten-Erster bei den Senioren, wurde seiner Favoritenrolle in der Altersklasse Herren 45+ gerecht und belohnte sich mit dem Meistertitel.

Bester Routinier aus dem Bezirk Neusiedl war diesmal Gernot Erber vom TV Weiden am See, der sich in einem Match durchsetzen konnte. Bei den Herren ab 60 Jahren musste der erfahrene Weidener gleich bis ans Limit gehen. Nach einem verlorenen ersten Satz rettete er sich mit einem gewonnen Tie-Break in die Entscheidung. Mit einem Kraftakt im Champions-Tie-Break setzte er sich schließlich gegen den Klagenfurter Albin Rauscher durch. In Runde zwei war für ihn schließlich Endstation, der Tullner Andreas Saida setzte sich klar mit 6:1 und 6:1 durch. Erich Bruck vom TC Halbturn war nur für eine Partie im Turnier, er unterlag dem Wiener Erich Kemmer mit 4:6 und 4:6.