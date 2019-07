Seit Donnerstag ist die OeSV-Flotte vollzählig im Olympia-Revier in Enoshima vertreten. Als letzte Athleten trafen Laura Farese und Matthäus Zöchling bei ihren Segler-Kollegen ein, zuvor waren sie bei der Junioren-Weltmeisterschaft im Nacra-17 im Einsatz und belegten den fünften Platz. Bereits Anfang Juli kamen die beiden 470er-Teams sowie der Großteil der 49erFX-Boote in Japan an. Auch das Nacra17-Duo Thomas Zajac und Barbara Matz folgte nach seinem erfolgreichen Auftritt bei der Kieler Woche.

Während die FX-Damen Tanja Frank und Lorena Abicht als erste Boote auf das Wasser gingen, nahmen die 470er Nikolaus Kampelmühler/Thomas Czajka mit ihrem ersten Segeltag gleich eine Trainingsregatta in Angriff.

In den nächsten Wochen gilt es für die Teams viele Revierkenntnisse zu erlangen und sich bestmöglich auf die bevorstehenden Aufgaben im Olympia-Revier vorzubereiten. „Die Teams arbeiten sehr individuell und dennoch machen wir viel gemeinsam. Es gibt zum Beispiel täglich zwei Meteorologie-Meetings für alle. Die Wettersysteme in Japan sind über das gesamte Jahr gesehen sehr unterschiedlich. Unser voller Fokus liegt darauf, die schwierigen Strömungs- und Windsysteme zu verstehen.“, erklärt OeSV-Sportdirektor Matthias Schmid.