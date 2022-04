BVZ-Sportlerwahl: Wiederholungstäterin Bieder siegt wieder

Werbung

Foto: BVZ

Im Bezirk Neusiedl ist die Sportlerin des Jahres 2021 ein bekanntes Gesicht. Nach 2018 und 2019 gewann Vanessa Bieder vom Ländlichen Voltigier- und Reitverein Frauenkirchen (LVRV) die Glastrophäe heuer schon zum dritten Mal. Ihr Erfolgsgeheimnis: „Meine Vereinskollegen und vor allem meine Familie haben zahlreich für mich abgestimmt.“

Die Familie ist offenkundig groß, insgesamt 1.545 Stimmen erntete Vanessa. Ihre große Fangemeinde gibt der 17-jährigen Pamhagenerin viel Auftrieb: „Das zeigt mir, dass viele Leute hinter mir stehen und mich unterstützen.“

„Man muss auf jeden Fall mehr trainieren“

Schon seit ihrer Kindheit ist das Voltigieren Vanessas große Leidenschaft. Die Sportart, bei der man akrobatische Übungen auf dem Pferd durchführt, hat sie in ihren Bann gezogen, sodass Vanessa sie Jahr für Jahr besser beherrscht. Seit dieser Saison startet sie in der höchsten Leistungsstufe im Voltigieren, der Klasse S. „Von der Bewertung her ist es dort schon um einiges strenger. Man muss auf jeden Fall mehr trainieren“, erzählt sie der BVZ.

Dass Vanessa im Training ohnehin sehr akribisch arbeitet, unterstreicht ihre Trainerin Maria Zwinger: „Vanessa hat einen guten Ehrgeiz und ist technisch sehr versiert. Sie kann sicher eine der besten Voltigiererinnen in unserem Verein werden.“ Ihr Können hat Vanessa erst kürzlich wieder unter Beweis gestellt. Weil sie Anfang April beim NÖ-Cup in Weigelsdorf am Start war, konnte sie ihren Preis heuer gar nicht persönlich entgegennehmen. Die Rechnung ging aber auf.

Während ihr kleiner Bruder bei der Siegerehrung in Neusiedl stellvertretend den Sportlerwahl-Pokal entgegennahm, feierte Vanessa einen gelungenen Einstand in der neuen Leistungsstufe. Im Einzelbewerb wurde sie Fünfte und in der Gruppe Erste.

Schon am kommenden Wochenende hat die Seewinklerin beim NÖ-Cup in Pillichsdorf die Möglichkeit, ihre Leistung zu bestätigen. Auf lange Sicht möchte die Schülerin im Reitsport noch höher hinaus. „Einmal den Landesmeistertitel zu holen, wäre irgendwann schon ein Ziel für mich“ sagt sie.

„Das Wichtigste ist aber, dass ich mich verbessere und Spaß habe. Ich mache mir da keinen großen Druck.“ Auch abseits des Reitplatzes hat Vanessa genug zu tun, sie besucht derzeit die 3. Klasse der HAK und wird in zwei Jahren maturieren. Ob sie eines Tages auch beruflich mit Pferden zu tun haben wird, kann sie noch nicht sagen. „In Richtung Sport wird es aber sicher gehen.“