Solide trotz Nasenbruch

Werbung

In der ersten Woche zeigte die Championats-Reiterin Bianca Babanitz fehlerfreie Ritte mit ihren beiden Nachwuchspferden Independence Touch BBA und Untouchable Star BBA. Leider kam es im Sattel des 7-jährigen niederländischen Warmblüters, Light-Kohinoor, zu einem Sturz. Dabei brach sich Babanitz die Nase und zog sich Prellungen sowie zahlreiche Blutergüsse zu. Beeindruckenderweise gelang ihr dennoch eine Platzierung am CSI4* in der Medium Tour auf Starisso über 130 Zentimeter auf Rang zwölf.

In der zweiten Woche sprang die Pink Unicorn-Reiterin im Finale der siebenjährigen Pferde auf Rang zwölf im Sattel von Independence Touch BBA über 130 Zentimeter und auf Bella E Impossibilie BBA über 140 Zentimeter zweimal auf Rang acht.

Fehlerfreie Runden zeigte sie auch im Finale der sechsjährigen Pferde mit Untouchable Star BBA. In der dritten Woche kam es zu zwei Top-Platzierungen. Ein großartiger vierter Platz gelang Babanitz auf Bella E Impossibilie über 140 Zentimeter.

Auf den achten Platz sprang sie im Sattel von Independence Touch BBA über 135 Zentimeter. Das sechsjährige Nachwuchstalent Untouchable Star BBA konnte in den letzten drei Wochen sehr viel Erfahrung sammeln.