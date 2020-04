Die Corona-Krise beeinflusst auch den Alltag der jüngsten Tennis-Talente im Bezirk. Jakob Kefurt vom TC-ESV Parndorf ist sowohl als Schüler, als auch als BTV-Nachwuchshoffnung betroffen.

Damit der Tagesablauf weiter strukturiert bleibt, steht er jeden Tag um acht Uhr auf, dann geht es mit dem Schulbetrieb — selbstverständlich von zuhause aus — los: Mathe, Deutsch, Sachunterricht, Kreatives Arbeiten und natürlich Sport stehen am Stundenplan.

Damit er sportlich nicht einrostet, spielt der Achtjährige zuhause gegen die Hauswand. „Meine Nachbarn finden das nicht so toll“, scherzt der junge Parndorfer: „Aber wenigstens wird ihnen nicht fad, wenn sie mich spielen hören und sehen.“

Am Nachmittag steht tägliches Konditionstraining am Plan, damit nach der Corona-Pause die Form schnell wieder passt. Abends geht Kefurt laufen, was zu seinen täglichen Highlights gehört. Aber nur alleine zu laufen und gegen eine Wand zu spielen wird auf Dauer auch langweilig: „Hoffentlich sehe ich meine Tennisfreunde bald wieder, damit wir kämpfen und gemeinsam siegen können“, freut sich der Youngster.