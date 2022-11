Dreifach-Gold für junges Schachtalent aus Parndorf

Werbung

Der junge Schachspieler trat in den Kategorien Rapid- als auch Blitzschach an und war auch im Teambewerb dabei. Pro Kategorie werden je sieben Partien Schach gespielt. In den insgesamt 21 gespielten Matches des jungen Peter Balint blieb er ungeschlagen.

Mit 19 Siegen und nur zwei Unentschieden erreichte er 20 Gesamtpunkte bei dem Bewerb. Für diese bemerkenswerte Leistung erhielt er in den Einzelbewerben je einmal Gold. Auch im Teambewerb konnte er sich mit seiner Mannschaft den Meistertitel sichern. Somit ist der erst 12-Jährige bereits dreifacher österreichischer Meister.

Das Nachwuchstalent spielte bei der diesjährigen U12-Meisterschaft für seinen Stammverein Wien-Hietzing. Insgesamt spielt der Youngster aber gleich in fünf Vereinen. Neben Wien, Burgenland und Niederösterreich ist er auch Teil eines tschechischen und eines Budapester Clubs.

Niederlage kassierte der Zwölfjährige schon länger keine mehr: Er ist seit 38 Partien ungeschlagen. Im Moment steht Balint im Rapidschach auf Platz neun und im klassischen Schach auf Platz 18 der jeweiligen Weltranglisten in seiner Altersklasse. Sein ELO-Score steht bereits bei 2260. Mit 2300 erreicht er den Titel „FIDE Meister“.

Danach kommen nur noch „International Master“ und der Titel „Großmeister“ ab einem ELO von 2500. Seine Mutter Magdolna Balint-Varga meinte zu den Leistungen ihres Sohnes: „Wir freuen uns sehr und sind stolz auf Peter.“