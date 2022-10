Babanitz sprang auf Platz eins

Werbung

Am dritten Tag des CSI Arena Nova 2022 holte sich Bianca Babanitz vom Team Pink Unicorn Purbach mit ihrem siebenjährigen Nachwuchspferd „Conneticut“ ihren ersten Finalsieg. Damit gewann Babanitz den „Preis von Ewalia,“ nachdem sie drei Mal auf den ersten Platz sprang und das Stechen der besten vier Paare in fehlerfreien 32,14 Sekunden absolvierte.

„Mein Pferd ist die letzten Tage super gesprungen hier in der Halle und hat sich toll auf die ungewohnten Verhältnisse eingestellt“, lobte die strahlende Siegerin.

Beim gleichen Wettbewerb erhielt Katrin Kettner vom Ländlichen Reit- und Fahrverein Gols einen Sonderpreis für die beste Jugendliche im Eröffnungsspringen. Von sechs Starts erreichte sie vier Mal eine Platzierung. Im Sattel von Alicerova ritt sie auf den elften Platz über 1,25 Meter, auf den zehnten Platz über 1,25 Meter und auf den fünften Rang über 1,35 Meter.

Zurndorfer mit einer grandiosen Leistung

Im slowenischen Lipica überzeugte David Hötsch vom Reit- und Fahrverein Zurndorf kürzlich mit einer grandiosen Leistung in der Dressur. Er lag nur zwei Punkte hinter dem dreifachen Weltmeister Martin Höller aus Ungarn.

„So knapp konnte in den letzten Jahren niemand an den Weltmeister herankommen“, freut sich Hötsch über seine Wertnote von 40,91 beim zweiten Platz, den er mit seinen Pferden Eldiva und Idiaan einfuhr. Im Marathon erreichte er mit Eldiva und seinem neuen Pferd Eldorado den 13. Platz, im Kegelfahren Rang sieben und in der Gesamtwertung den vierten Platz.

Frauenkirchen eine Klasse für sich

Am Georgshof in Podersdorf fanden am Wochenende die jährlichen burgenländischen Landesmeisterschaften der Voltigierer statt. Im Einzelvoltigieren gewann die amtierende Landesmeisterin Denise Pusemann auf „Tornado“. Den zweiten Platz erreichte Ricarda Wachtler auf „Lovett“, Drittplatzierte wurde Vanessa Bieder.

Im Gruppenbewerb gab es drei Gruppen aus Frauenkirchen. Erstplatzierte wurden Isabella Zwinger, Denise Pusemann, Vanessa Bieder, Ricarda Wachtler, Corinna Haselbacher und Aide Bauer. Vizelandesmeister wurde die Gruppe Frauenkirchen 2 mit Barbara Spangl, Lisa Hofinger, Melanie Steinhofer, Katharina Hloch, Waldherr Melanie, Magdalene Würtz, Weismayr Anne, Floria Stadler und Steiner Janina.

Auf dem dritten Platz landete die junge Gruppe Frauenkirchen 3, die zum ersten Mal in der Klasse Gruppenvoltigieren A an den Start ging. Zu diesem Team gehören Sabrina Guttmann, Rosa Wenth, Rosi Neumann, Valentina Pollreis, Lena Peck, Alina Fröch, Marcela Lackner und Nayla Pusemann.