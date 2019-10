Zuletzt fand das internationale Springturnier in der Arena Nova zum 22. Mal als fixer Bestandteil der Pferdemesse „Apropos Pferd“ statt – und bildete den Start in die Internationale Hallensaison 2019. Messe, Sport und Show lockten heuer 30.000 Besucher nach Wiener Neustadt. 18 Springprüfungen, 90.000 Euro Dotation und drei Weltranglistenspringen sorgten vier Tage lang für spannenden, internationalen Springsport.

Die 32-jährige Bianca Babanitz vom Team Pink Unicorn in Neusiedl am See (B) konnte im Rahmen des CSI Arena Nova tolle Erfolge feiern. Am Freitag landete sie im schweren Weltranglistenspringen um den Preis von happy Horse über eine Höhe von 1,40 Meter einen besonders schönen Erfolg: Sie wurde mit ihrem zwölfjährigen KWPN Wallach Charmantos hervorragend Dritte im 55-köpfigen Teilnehmerfeld. Neben etlichen Top-Ten-Platzierungen, war die Burgenländerin auch im Hauptbewerb des Turnieres sehr erfolgreich und belegte im mit 25.000 Euro dotierten Großen Preis vom Sportland Niederösterreich den tollen zehnten Platz.

Somit war es ein ausgesprochen erfolgreiches Wochenende für die Bezirkssportlerin.